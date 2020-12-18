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понедельник, 21 декабря 2020 22:50

"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
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Богдан Юрин приобрел дом в Канаде площадью 200 кв метров. Первый взнос помогло оплатить государство
Фото: bogdan_canada
Богдан Юрин приобрел дом в Канаде площадью 200 кв метров. Первый взнос помогло оплатить государство
Богдан Юрин приобрел дом в Канаде площадью 200 кв метров. Первый взнос помогло оплатить государство
Богдан Юрин приобрел дом в Канаде площадью 200 кв метров. Первый взнос помогло оплатить государство
Богдан Юрин приобрел дом в Канаде площадью 200 кв метров. Первый взнос помогло оплатить государство

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв

"Когда только приехал в Канаду, снимал комнату, за которую платил 300 долларов. И мне сказочно повезло, потому что это было очень дешево. Когда через год приехала жена с дочерью, то пришлось снять квартиру, за которую платил 900 долларов. Тогда казалось собственное жилье здесь мечта", - говорит Gazeta.ua Богдан.

Сейчас муж шутит, что имеет дом, из которого открывается вид на лес.

"Действительно, территория у дома очень большая и на территории растут деревья. Вид из окон-невероятный. На территории детская площадка, много зелени. Дом одноэтажный, но есть нижний этаж, который может служить, как полноценный этаж. В доме всего 3 туалета. Мне, как человеку, который жил всегда в квартире, это очень необычно".

Чтобы получить кредит на жилье достаточно работать в стране и платить налоги.

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"Интересно и то, что если покупаешь первый свой дом в стране, то государство помогает с покупкой Первый взнос — 10% от стоимости, но из них 5% может гасить Канада, что для нас и сделали. То есть, мы вложили своих 10 тысяч долларов и получили кредит на 25 лет. Погасить кредит можно и раньше. И платить его дешевле, чем снимать жилье", - объясняет Богдан.

Муж говорит, что тем, кто в стране находится легально, здесь комфортно жить. Государство оказывает помощь детям до 18 лет независимо от происхождения и дохода родителей. Ежемесячное пособие - 500 долларов.

"В этом году дочь пошла в школу. Английского почти не знала. Учительница, чтобы общаться, поставила переводчик на телефоне. Если чего-то не понимает, это позволяет ему перевести текст, а ребенку не чувствовать себя одиноким. Вообще, чувствуется, что это страна эмигрантов. За два года ни разу не почувствовал себя здесь чужим", - добавляет.

Юлия Демчук два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях. На этот раз Юля раз повела, что ей не нравится в стране.

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