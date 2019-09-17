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вторник, 17 сентября 2019 09:37

Бывший пленник Кремля Карпюк проведет пресс-конференцию

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  Николай Карпюк. Фото: Факты
Николай Карпюк. Фото: Факты

Во вторник, 17 сентября, в 14:30 в помещении информационного агентства "Укринформ" состоится пресс-конференция бывшего пленника Кремля Николая Карпюка.

Тема мероприятия - "Украина после плена". Мероприятие будет проходить в Зале 1.

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк расскажет о своем похищении, плене, освобождении и отношении к украинской политике.

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7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

26 мая 2016 года суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха до 22,5 и 20 лет заключения соответственно. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995 годах.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. Оба отрицали все обвинения. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк были в Чечне в этот период.

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Дата
17
сентября

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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