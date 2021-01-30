Бывший глава "Энергоатома" совершил самоубийство - СМИ

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, бывший член наблюдательного совета Диамантбанка Юрий Резуник покончил с собой.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

В субботу, 30 января, в одном из украинских Телеграмм-каналов появилась информация о смерти Резуника. Источники УП подтвердили, что бывший вице-президент "Энергоатома" совершил самоубийство.

Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете Диамантбанка находился до 2017 года.