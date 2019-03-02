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суббота, 02 марта 2019 21:17

Бывшего топ-менеджера компании Курченко задержали в Греции

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Бывшего топ-менеджера компании Курченко задержали в Греции
Человека Курченко задержали в Греции. Фото: Народна Правда

Российский гражданин, специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины и отправлен в тюрьму.

Возможна его экстрадиция в Украину. Об этом ТАСС сообщил адвокат Яннис Рахиотис.

"Калинина задержали в афинском аэропорту, в пятницу состоялось слушание по факту задержания, и россиянина отправили в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", - сказал Рахиотис.

Посольство РФ в Греции заявило в Twitter, что оказывает задержанному россиянину Евгению Калинину необходимую помощь.

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Согласно информации на сайте украинского Министерства внутренних дел, управление Национальной полиции в Одесской области объявило Калинина в розыск в 2017 году. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, создании преступной организации и служебном подлоге.

Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" (украинской "дочки" российской нефтяной компании "ТНК-ВР Холдинг", позже поглощенной "Роснефтью"). В 2013–2014 годах он работал исполнительным директором холдинга ВЕТЭК близкого к семье Януковича предпринимателя Сергея Курченко.

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