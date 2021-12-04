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суббота, 04 декабря 2021 13:05

Бывшего главу ГУР Бурбу не хотели пускать в Украину

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Бывшего главу ГУР Бурбу не хотели пускать в Украину
Василия Бурбу не хотели пропускать пограничники в "Борисполе". Фото: pravda.com

Бывшего главу ГУР Василия Бурбу не хотели пропускать пограничники после прилета в аэропорт Борисполь.

Бурба использовал документы прикрытия, что и послужило причиной временного задержания. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Телеграф.

"Помощник привез Бурбе настоящий паспорт и только после ряда звонков его таки пропустили в Украину", - сказано в сообщении.

Пограничники долгое время общались с кем-то по телефону, прежде чем отпустить Бурбу. Также они просили его провести за границей год.

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При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что он не владеет информацией об этом событии. Он добавил, что в любом случае не смог бы ничего рассказать, ведь не имеет права разглашать данные о лицах, пересекающих государственную границу Украины в связи с защитой персональных данных.

Также Демченко подчеркнул, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну.

Ранее, бывший глава ГУР Василий Бурба заявил, что в украинских властях есть предатель, из-за которого сорвалась спецоперация задержания российских боевиков ЧВК "Вагнер".

Через неделю после провала спецоперации Василия Бурбу уволили с должности начальника Главного управления разведки Министерства, также уволили еще как минимум четырех сотрудников ГУР, готовивших спецоперацию.

Впоследствии из-за угрозы ареста Бурба покинул Украину.

Президент Владимир Зеленский назвал бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу аферистом.

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Дата
04
декабря

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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