Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ

Бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко был застрелен на блокпоста в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Демьяненко не остановился на блокпосту, открыл огонь по полицейскому, после этого был расстрелян. Его застрелили бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.