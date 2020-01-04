Бывшего боевика ДНР посадили на 5 лет

Мужчина начал служить у боевиков в 2014 году. Фото: СБУ

В Славянске приговорили к пяти годам заключения бывшего боевика "ДНР".

Как отмечается, житель Шахтерска присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований после освобождения боевиками из тюрьмы в апреле 2014 года, где находился за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донецкой области" , - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный

В августе 2019 сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, в которых скрывался.

Славянский горрайонный суд признал бывшего боевика "ДНР" виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В Авдеевке задержали 39-летнего мужчину, который присоединился к наемникам ДНР. Летом 2014 он подвергся российской пропаганде и переехал жить в оккупированный Донецк. Там вступил в бандформирования "Оплот".