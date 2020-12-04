Бывшего беркутовца восстановили в должности

Бывшего харьковского беркутовца Виктора Шаповалова восстановили в должности в правоохранительных органах.

Решение по поводу этого принял Харьковский окружной административный суд, передает "Громадське".

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Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением. Он находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса.

28 ноября 2019 Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова.