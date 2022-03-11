"Бьют по жилым районам" - в Пентагоне объяснили, почему Россия регулярно бомбит Украину

Российские войска увязли в наступлении, однако наблюдается усиленное применение ракетных ударов, а также авиабомбардировок мирных городов Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Россияне четко бьют по жилым районам и наносят большой вред, поэтому мы, безусловно, можем независимо подтвердить усиление обстрелов с больших расстояний", - заявил представитель Пентагона.

Считает, что так россияне пытаются восстановить потерявший наступательный импульс.

По его словам, сначала оценивалось, что оккупанты приспособятся и преодолеют логистические проблемы, с которыми они столкнулись в начале войны. Однако они прибегли к другой тактике – ведению огня с больших расстояний по основным населенным пунктам Украины.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.