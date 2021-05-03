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понедельник, 03 мая 2021 12:35

Бюро Snohetta из Норвегии победило в конкурсе на лучший проект "Roshen Concert Hall"
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  В конкурсе на лучший проект Roshen Concert Hall победителем стало бюро из Норвегии. Фото: eurosolidarity.org
В конкурсе на лучший проект Roshen Concert Hall победителем стало бюро из Норвегии. Фото: eurosolidarity.org

В проекте создания концерт-холла Roshen определили победителя международного архитектурного конкурса. Первое место получило решение бюро из Норвегии-Snohetta.

Об этом сообщил руководитель проекта Евгений Полтавцев.

"Победители, первая премия - это норвежское бюро Snohetta. Этот проект не контрастирует с другой архитектурой. Он очень хорошо вписанный в ландшафт и продолжает возможности парка, который там есть. Он создает новые общие общественные зоны, новые связи, пешеходные дорожки", - говорит Полтавцев.

Архитектурное бюро из Норвегии Snohetta известно, в частности, проектами новой Александрийской библиотеки в Египте, оперного театра в Осло, а также павильона Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке.

 

В октябре 2020 года Петр и Марина Порошенко презентовали проект создания первого в Украине концерт холла мирового уровня. Для этого на аукционе купили старое здание столичного дома культуры имени Королева, спроектированную в 80-х годах прошлого века. Его превратят в большой концерт холл для симфонических концертов.

 

Техническое задание разрабатывали совместно с британской компанией Theatre projects, которая имеет опыт разработки театральной технологии и акустики для более 300 проектов.

 

Помимо современного ландшафта, изменится и дизайн самого дома. Это будет сверхсовременное здание со специальной акустикой. Симфонический зал сможет вместить около двух тысяч человек.

Кроме норвежцев, жюри рассматривает и британский проект. Он будет запасным. Среди четырех претендентов победителя выбирали лучшие архитекторы Европы. В течение трех месяцев жюри давали различные проектные задания конкурсантам. Еще столько же времени они имели на пилотную работу. Норвежское бюро, по мнению жюри, представило лучшую.

"Этот проект поразил всех членов жюри. Он привлек к себе наибольшее внимание среди всех конкурсантов", - объясняет эксперт по строительству Геннадий Глотов.

 

Иностранцы будут осуществлять авторский надзор от начала работ и вплоть до ввода здания и территории в эксплуатацию. Вся эта идея основана компанией Roshen и Фондом Порошенко.

"Этот проект выведет на новый уровень искусство Украины. Предоставит возможность нашим исполнителям, коллективам классической и современной музыки реализовать свой творческий потенциал на территории Украины", - утверждает Марина Порошенко.

 

Отмечается, что это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Для примера, Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два таких заведения. Украина же с ее традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет ни одного акустического зала для большого симфонического оркестра.

Концерт-холл будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. Заведение планирует проводить по 250 художественных событий в год.

"Это будет центр культуры, центр развития целого Киева. Многие артисты мирового уровня, многие оркестры мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были. Потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. И Roshen вдохновился примерами Microsoft Theater и Carnegie Hall", - пояснил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

 

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польшу, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимнее городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

Открытие Roshen Concert Hall планируется в 2025 году.

"Европейская Солидарность"
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Дата
03
мая

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