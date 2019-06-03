Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление

Юлия Мендель заявила, что ранее была "агентом Кремля". Фото: Softzatak

Новая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ранее относилась к журналистам, которых называли "агентами Кремля".

Как отмечается, на брифинге Мендель задали вопрос о дальнейшем взаимодействии Зеленского со средствами массовой информации, поскольку "при президентстве Порошенко с журналистами сложились такие отношения, что с одними общались на удобные темы, а других называли "агентами Кремля", передает Украинская правда.

"Я тоже была "агентом Кремля" на бывшей своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - ответила пресс-секретарь.

Мендель также подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, еженедельно дает комментарии перед камерами и планирует быть максимально открытым.

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"Собственно, я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в стольких местах. И, подумаем о том, что он не хочет светиться на камеры, чтобы условно перерезать какую-то ленточку на открытии какого-то детского сада, потому что это не уровень президента" - сказала Мендель.

Президент Владимир Зеленский назначит на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.