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четверг, 02 сентября 2021 16:58

"Был подвывих и сильно беспокоила боль" - мать просит помощи на послеоперационную реабилитацию сына

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Автор: Фото предоставлено Аллой Курило
  11-летний Артур Курило из Львова имеет ДЦП. На послеоперационную реабилитацию в центре «Вернигора» в Модричах нужно 95 тыс.грн.
11-летний Артур Курило из Львова имеет ДЦП. На послеоперационную реабилитацию в центре «Вернигора» в Модричах нужно 95 тыс.грн.

У 11-летнего Артура Курило из Львова ДЦП. Нужна реабилитация в центре "Вернигора" в Модричах. Стоимость курса - 95 тыс. грн.

"Причина ДЦП у сына - родовая травма шейного отдела. Диагноз установили, когда ему был год. Артуру нужна постоянная реабилитация, - рассказала Gazeta.ua мать Алла Курило. - В апреле сыну сделали на правом бедре операцию. Вставляли имплантат, у него был подвывих и сильно беспокоила боль. Теперь может безболезненно стоять в вертикализаторе и спать. Но нужна послеоперационная восстановительная реабилитация. Стоимость 21-дневного курса составляет 95 тысяч гривен. Отеу Артура умер пять лет назад от рака. На реабилитации приходится просить помощи. Последний раз прошли курс только на 70 тысяч гривен. Столько смогли собрать. Но хороший результат дает именно полный курс. У Артура есть все шансы, чтобы мог себя обслуживать. Интеллект его сохранен, он все понимает. Расстраивается, когда смотрит, как дети играют в футбол или ездят на велосипеде. Я объясняю, что он особенный, реабилитационное учреждение посещают такие же дети. И он все понимает. Мне крайне трудно без поддержки, без родни. Прошу людей откликнуться и помочь кто столько может на реабилитацию Артура".

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 4149 4993 4425 1085 (Курило Алла Александровна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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