"Буковель" возобновил работу после локдауна

Катание продлится до конца апреля. Фото: facebook.com/bukovel

Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина. Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу.

Об этом в Facebook сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко.

"Вернули возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из "красной" зоны сразу в "желтую". Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов", - написал он.

Катание продлится до конца апреля, с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и объектов. Сейчас работают 3 подъемника.

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Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки Covid-19 в Ивано-Франковской области. Курорт прекратил работу с полуночи субботы, 13 марта.