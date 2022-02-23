"Будут закапывать среди поля": РФ закупила 45 тыс. мешков для трупов

РФ наращивает силы на границе с Харьковской областью. Фото: Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников

Россия закупила 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Они могут понадобиться для российских солдат, если РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину, заявил 23 февраля начальник Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, передает "Суспільне".

"Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо посреди поля или в этих безымянных могилах", – сказал он.

На границе с Харьковщиной СБУ фиксирует активное маневрирование и передвижение войск страны-агрессора. В то же время 30% военной техники РФ – неисправны, добавил Дудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская разведка предупредила об опасности для трех украинских городов

"Лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. Мы видим военную технику в направлении Белгорода, которая не способна самостоятельно передвигаться. Пока нет никаких признаков отвода Россией своих войск от границы Украины после так называемых учений", - сказал он.

Российские военные пять дней живут на вокзале в российской деревне Долбино Белгородской области без еды и кроватей. Вокзал расположен в 30 км от украинской границы. Военные вынуждены спать на полу и питаться за свой счет. На вокзале находились более 100 человек. Все они из Таманской дивизии.