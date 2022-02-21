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понедельник, 21 февраля 2022 11:53

Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
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Российские военные пять дней живут на вокзале в российской деревне Долбино Белгородской области без еды и кроватей
Фото: Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников
Военные вынуждены спать на полу и питаться за свой счет
На вокзале находились более 100 человек. Все они из Таманской дивизии

Российские военные пять дней живут на вокзале в российской деревне Долбино Белгородской области без еды и кроватей.

Жители села Веселая Лопань возле железнодорожной станции сообщили об этом российской Ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников.

Вокзал расположен в 30 км от украинской границы.

Военные вынуждены спать на полу и питаться за свой счет. На вокзале находились более 100 человек. Все они из Таманской дивизии.

"Ребята живут там уже пять дней, питаются за свой счет. Денежное обеспечение срочников составляет около двух тысяч рублей. У кого-то оно уже закончилось. Сухпайков никто не видел", - говорится в сообщении.

Опубликовали фото, как военные спят на полу в помещении деревенского вокзала и сушат форму на батарее. Предварительно говорят, что у них не было воды.

"Кошмар какой-то. Это что за такая необходимость в мирное время создавать подобные условия для военнослужащих? Это что за отношение высших должностных лиц к своему личному составу, к офицеру, сопровождающему бойцов? Где сотрудник штаба, обязанный контролировать эту командировку? Пошел на выходные и чай с баранками пьет?" - прокомментировала глава ассоциации Светлана Голубь.

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Позже стало известно, что военных подкармливали селяне, однако им не хватало. В штабе заявили, что солдат отправили в пункт назначения. Местные жители говорят, что отправили не всех. Командующие якобы выстроили солдат и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков. После этого связь с источником прервалась.

Беларусь и Россия продолжат военные учения на границе с Украиной из-за "обострения на Донбассе". Перед этим президенты Беларуси и России подвели итоги учения "Союзная решимость-2022".

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