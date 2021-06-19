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суббота, 19 июня 2021 14:46

Будуть судить военного, который продался ДНР

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Будуть судить военного, который продался ДНР
Экс-военного будут судить за шпионаж. Фото: zsu.gov.ua

Бывшего военнослужащего из Одесской области будут судить за сотрудничество с террористами "ДНР".

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Экс-военный проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины. Он также собирал и передавал так называемому "Министерству государственной безопасности ДНР" информацию о деятельности формирований ВСУ.

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Подозреваемый наладил сеть получения информации среди военных и в течение 2019-2020 годов передавал собранную информацию террористам "ДНР" за деньги.

"Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в преступлениях против основ национальной безопасности государства и содействии деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

За государственную измену злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Городской суд Праги приговорил гражданина Чехии 32-летнего Мартина Кантора до 20 лет тюремного заключения за участие в войне на Донбассе на стороне так называемой ЛНР. Кантора признали виновным в совершении теракта и участии в террористической группе.

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