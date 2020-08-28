Будут ли жаркими последние летние выходные

Выходные должны быть жаркими и без дождя. Фото: pixabay

Жаркими и без осадков прогнозируют синоптики выходные в Украине.

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +17°С, днем ​​+27°С. В воскресенье переменная облачность, +17...30°С, пишет "Униан".

Во Львове в субботу без осадков, ночью 17°С, днем ​​+31°С. В воскресенье солнечно, +20...33°С. В Луцке в субботу ночью +17°С, днем ​​+29°С, без осадков. В воскресенье ночью +21°С, днем ​​+32°С, солнечно.

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В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +16...29°С. В воскресенье до +30°С, без осадков. Одеситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°С, днем +28°С. В воскресенье +18...28°С.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°С, днем ​​+26°С. В воскресенье +14...31°С, переменная облачность. В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +15°С, днем ​​+28°С. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15...32°С°.

В Симферополе завтра без осадков, +17...30°С. В воскресенье +18...32°С, переменная облачность. Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +15°С, днем ​​+28°С. В воскресенье без осадков, температура до +31°С.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +10°С, днем ​​+29°С. В воскресенье температура до +32°С°, без осадков. В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +12°С, днем ​​+29°С. В воскресенье +14...32°С, без осадков.

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°С. В воскресенье переменная облачность, ночью +14°С, днем ​​+26°С. В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +16°С, днем ​​+30°С. В воскресенье солнечно, ночью +18°С, днем ​​до +32°С. В Трускавце в субботу без осадков, температура до +30°С. В воскресенье температура до +33°С, солнечно. В Сваляве завтра без осадков, +27°С, в воскресенье солнечно, температура воздуха +17...29°С. В Заливе в субботу без осадков, ночью +18°С, днем ​​+28°С. В воскресенье солнечно, температура до +29°С. В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°С, в воскресенье солнечно, температура воздуха +19...31°С.

После дождей и ощутимого похолодания в столицу возвращается 33-градусная жара. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. В пятницу, 28 августа, будет переменная облачность, без дождей. Днем температура воздуха поднимется до +20...22°С. Такая же погода будет по всей области, но на севере региона прогнозируют дожди.