Опять горячо: в Киев возвращается жара

Начало сентября в Киеве будет жарким. Фото: pixabay.com

После дождей и ощутимого похолодания в столицу возвращается 33-градусная жара.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

В пятницу, 28 августа, будет переменная облачность, без дождей. Днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов. Такая же погода будет по всей области, но на севере региона прогнозируют дожди.



В субботу, 29 августа, в Киеве и области будет сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет до +13...+15 градусов.



В воскресенье, 30 августа, и в столице, и по области температура еще повысится. Днем обещают до +30...+32 градусов, ночью будет +16...+18 градусов.



В понедельник, 31 августа, днем в Киеве и по региону будет до +31...+33 градусов, ночью прогнозируют до +17...+19 градусов.



Во вторник, 1 сентября, в Киеве обещают до +28...+30 градусов, по области будет до +32 градусов. Ночью прогнозируют +16...+18 градусов.

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В Киеве в результате аварии на электросетях без света остался район возле Майдана Независимости. В связи с этим были обесточены 2 фонтана, часть торгового центра "Глобус" и прилегающие жилые дома.