Центр Киева обесточен - причины

Электричество восстановят не раньше 20:00. Фото: pixabay.com

В Киеве в результате аварии на электросетях без света остался район возле Майдана Независимости. В связи с этим были обесточены 2 фонтана, часть торгового центра "Глобус" и прилегающие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Электричество планируют восстановить около 20:00. Фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

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139 населенных пунктов утром 26 августа остались без света из-за плохой погоды. Из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра населенные пункты были обесточены в четырех областях.