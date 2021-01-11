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понедельник, 11 января 2021 07:49

Будут болеть горло, уши и зубы - астрологиня назвала наиболее уязвимые знаки зодиака

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Будут болеть горло, уши и зубы - астрологиня назвала наиболее уязвимые знаки зодиака
Ракам и Рыбам не следует игнорировать покалывание в груди и спине. Фото: pixabay.com

11 января держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это непростой день, который заставит паниковать многих, - говорит астрологиня. - В Овнов, Стрельцов и Скорпионов будет болеть горло, у Близнецов будут наблюдаться проблемы со слухом, появится зубная и ушная боли. Ракам и Рыбам не следует игнорировать покалывание в груди и спине".

Овен

Не откладывайте лечение ангины. Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы.

Телец

Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой.

Близнецы

Отложите посещение бани и сауны. Не стоит идти в солярий. Ультрафиолетовое излучение вредно для вашей кожи.

Рак

Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

Лев

Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием.

Дева

Обостряются болезни желудочно-кишечной системы. Больные на гастриты и колиты должны придерживаться соответствующей диеты. Не следует есть копченых блюд.

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Весы

Склонны к полноте должны контролировать калорийность пищи. Меньше ешьте и больше пейте воды в этот день.

Скорпион

В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режим. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго.

Стрелец

Хорошее время для начала лечения и коррекции сколиоза. Откажитесь от высоких подушек. Приобретите себе ортопедический матрас.

Козерог

Теплые ванночки для ног перед сном улучшат ваше самочувствие. Для полноценного отдыха в конце дня стоит сделать массаж стоп.

Водолей

Людям с низким артериальным давлением следует следить за самочувствием. Может беспокоить головокружение.

Рыбы

Избегайте обезжиривание кожи рук после длительного контакта с водой. Сдерживайте процесс старения. Пользуйтесь кремами.

Астрологиня рассказала, как вернуть в свою жизнь успех и деньги.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
11
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