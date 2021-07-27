"Будущее уже здесь" - партнер Roosh Карташов о развитии AI и ML в Украине

Карташов рассказал о том, как AI и ML влияют на жизнь человека. Фото: ua.news

Сферы искусственного интеллекта и машинного обучения в мире стремительно набирают обороты. Алгоритмы, подходы и принципы, наработанные в области искусственного интеллекта, переходят из категории научно-технических вопросов академического сообщества в отрасли для пользователей и приобретают все более прикладной характер.

Партнер украинской технологической компании Roosh, специалист по управлению IT-активами Сергей Карташов рассказал нашему изданию о том, как AI и ML влияют на жизнь человека в наши дни, а также, о развитии и перспективах этого направления в Украине.

Осенью 2014 года самым популярным образовательным курсом Стэнфордского университета стал Machine Learning (Ml). Курс посетили более 760 человек: о нем и о том, как наработки из области искусственного интеллекта меняют окружающий мир, вышел лонгрид на Forbes. В прошлом году Стэнфорд опубликовал доклад, в котором отмечалось, что объем капиталовложений в AI-сферу вырос на 40% за год (до 67,9 млрд долларов). Больше всего финансировали фармацевтическую отрасль, создание беспилотных транспортных средств и образовательные приложения.

По мнению Сергея Карташова Al и Ml проникли почти во все IT-направления и смежные с ними. Речь идет, во-первых, о работе с системой алгоритмов big data.

"Крупнейшие сервисы вроде Google, Amazon и Netflix используют такие алгоритмы, чтобы оптимизировать свое взаимодействие с потребителем. Но методы обработки big data и варианты их применения – только верхушка айсберга. Нейросети прямо сейчас учат пользователей рисовать, писать стихи, редактировать фото и видео. Уже разрабатываются сервисы по диагностике заболеваний на основе Artificial Intelligence. А в Китае в прошлом году благодаря технологиям смогли контролировать выполнение населением карантинных ограничений во время большого локдауна. Будущее уже здесь", – говорит Карташов.

Партнер компании Roosh резюмирует, что разработки на базе искусственного интеллекта уже закрепились в жизни каждого, достаточно осмотреться вокруг. В качестве примеров он приводит переводчики, проверку грамматики в печатных текстах, роботы-пылесосы, голосовые команды в телефонах, автоматическое распознавание лиц в соцсетях. Вчера ты прогуглил результат матча любимой футбольной команды, сегодня контекстная реклама уже предлагает тебе приобрести их игровую форму и абонемент на сезон. Знакомо? Это все Al.

На фоне динамичного развития искусственного интеллекта, машинного обучения и других наукоемких областей IT в мире, украинский сегмент данного направления долгое время казался отстающим. По правде говоря, так оно и было.

Но в 2012 году был создан Kharkiv Al Club и аналогичный клуб в столице, а со временем появилась целая плеяда компаний, создающих свои продукты и сервисы на базе технологий Al.

Например, украинский сервис Grammarly, который помогает проверять текст на орфографические ошибки и плагиат. В этом продукте используется технология Natural Language Processing - обработка текста на естественном языке. В основе лежат анализ - понимание языка и синтез - генерация грамотного текста.

Мощным проектом стал Scorto – харьковская компания, создающая продукты для управления решениями и рисками, скоринговые системы для банков и страховых агентств.

В начале десятых годов в Украине появилась компания Viewdle – совместное американо-украинское объединение. Viewdle разрабатывали технологию распознавания лиц и объектов мобильными устройствами. В 2011 году Google запустила на основе этой технологии свою систему поиска по изображениям. К сожалению, долго проект не просуществовал – в 2014 году украинские сотрудники компании переехали в Штаты и стали работать в штаб-квартире Motorola Mobility.

Кроме того, в Украине проводились фестивали и соревнования по робототехнике. Возникли целые сообщества: Boteon (Харьков), Ассоциация робототехники и другие.

Компания Roosh, партнером в которой является Сергей Карташов, тоже включает в себя целый ряд проектов связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Яркий пример, Reface – мобильное приложение для замены лица на видео и gif-изображениях. Это первый украинский Al-проект, возглавивший топ App Store, опередив TikTok, Netflix и Amazon.

Конечно, пока Украина еще не может конкурировать на равных с Al-сферой в США и Европе. Но работа в сфере искусственного интеллекта и нейросистем ведется уже сейчас. И каждый новый успешно-реализованный проект демонстрирует, что у страны есть все перспективы занять достойное свое место на мировой арене ML- и AI- разработки.