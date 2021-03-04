"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке

Нардеп выступал на русском языке. Фото: facebook.com/deputat.doroshenko

На сессии городского совета Харькова депутат от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался говорить на украинском языке.

На замечания коллег Дорошенко не реагировал, сообщили в пресс-службе партии и отреагировали на инцидент.

"Я буду говорить на том языке, на котором я себя лучше и увереннее чувствую", - ответил депутат на замечания из зала.

Дорошенко выразили выговор и предложили пройти языковые курсы.

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"Александр Дорошенко вопреки программным принципам нашей партии проигнорировал закон о государственном языке и вопреки замечаниям вел свое выступление на языке страны-агрессора. Действия депутата Дорошенко противоречат идеологическим принципам партии и нарушают ключевые для нас принципы. От партии ему высказано выговор за нарушение действующего закона. Сегодня на заседании фракции эта ситуация срочно будет рассмотрена. По итогам о решении будет проинформировано общественность", - отреагировали в "Европейской солидарности".

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