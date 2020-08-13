"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство

Ольга Айвазовская: изменение 16 июля можно оценивали положительно на 60 процентов. Фото: Тарас Подолян

Изменения в Избирательный кодекс касаются трех блоков вопросов: политического, процедурного и прав человека.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В политической плоскости они скорее негативные. Устанавливают монополию политических партий на участие в выборах. В громадах от 10000 избирателей самовыдвижения не предусмотрено. Это - фактически вся страна. В условиях реальной финансовой децентрализации это борьба за влияние на распределение больших денежных ресурсов. Политические партии предполагают, что пропорциональная система позволит лучше формировать коалиции и легче принимать решение - будет меньше независимых депутатов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. По международным стандартам избирательную систему не меняют за год до выборов. Заранее важно знать, где будет баллотироваться кандидат и как сформируют округа. А их образуют только в начале сентября территориальные избирательные комиссии. Есть понятие джеримендеринга - нарезка округов под интересы конкретных политиков. Если его сформируют вокруг крупного предприятия, владельцы смогут влиять на выборы.

Стоило оставить систему, что приняли в декабре прошлого года. Была бы возможность всем конкурировать на равных. Тогда пропорциональна партийная система действовала только в больших городах от 90 000 избирателей", - объясняет експертка.

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По ее словам, изменения в правовом аспекте это большой шаг вперед.

"Заложили предпосылки, чтобы к 2025 все участки стали инклюзивными. Речь не только о людях с инвалидностью, но и о пожилых или матерей с колясками. Кодекс обязывает местное самоуправление уже на этих выборах учитывать требования доступности.

Гендерные квоты впервые существуют не формально. В каждой пятерке избирательного списка партии должны быть две-три женщины. Без этого список не зарегистрируют.

Появилась возможность изменить избирательный адрес. Это колоссальный прорыв. Около 6 миллионов украинцев проживают не по месту регистрации. Годами арендуют жилье, платят налоги, но не могут избирать местную власть. Я с 2006-го в Киеве и только сейчас впервые голосовать за Киевский городской совет и мэра", - говорит Ольга Айвазовская.

В случае злоупотреблений приняли изменения в Уголовный и административный кодексы, отмечает она.

"Представление недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей наказывается лишением свободы.

Третий блок - процедура. Здесь есть и хорошее, и плохое. Часть усовершенствована, другая - не налагается на реформу децентрализации. Сохранилось много правовой неопределенности.

Поэтому изменение 16 июля можно оценивали положительно на 60 процентов", - добавляет координатора ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

16 июля Верховная Рада приняла изменения в избирательное законодательство Украины.