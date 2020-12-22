"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины

28% украинцев считают неудачником года президента Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 до 13 декабря. Это - самый большой показатель. Что больше всего разочаровало украинцев?

- Зеленский не оправдал ожидания людей. Думал, что подарить всем счастья просто и быстро. Но не успел сделать это в 2019 году. В 2020 так же не хватило. С октября прошлого года начал проседать рейтинг, - говорит Виктор Бобыренко. - Зеленского считают несистемным политиком. В сознании людей - это парень с нашего двора. К нему применяли другие категории оценки. Именно поэтому рейтинг не падает стремительно. Фан-клуб артиста значительно больше, чем политика. Но Зеленский войну не закончил, коррупционеров не посадил, экономику не поднял, учительницы по 4000 долларов не получили. Украинцы чувствуют себя снова обманутыми.

Автор: Бюро анализа политики Виктор Бобыренко: Наш народ максималист в своих ожиданиях. Имеем ментальность подростков. Хотим счастья здесь и сразу: Зеленский не смог дать его за год, тогда пусть горит огнем.

Здесь есть объективные причины. Наш народ максималист в своих ожиданиях. У нас ментальность подростков. Хотим счастья здесь и сразу: Зеленский не смог дать его за год, тогда пусть горит огнем. Но также есть субъективное разочарование. Владимир Александрович выиграл выборы, ибо был своим для каждого. Не ставил четких задач, не давал конкретных обещаний. Сейчас от него откатилась "вата", которая планировала, что после выборов начнем дружить с Путиным. Популярность ОПЗЖ на этом фоне возросла. Команда президента, назначая новое правительство, изменила шило на мыло. Не смогли справиться с коронавирусом. Люди увидели, что Зеленский не может справиться с проблемам, только записывает "видосики". Не оправдал ожиданий.

Могут в следующем году снова поменять правительство, если действующее зашквариться окончательно

Какие главные достижения и провалы можно выделить?

- Единственный позитив пребывания Зеленского у власти - десакрализация последней. Она началась после 2004 года. Но при Януковиче власть снова начали бояться, гайки закручивали. Сейчас над ней смеются. Вряд ли это приведет к глобальным народным волнениям. Украинцы не выйдут никогда на настоящий Майдан из-за коррупции или бедности. Единственной красной линией для украинского общества является разворот в сторону Российской Федерации. Если этого не происходит, Зеленский может относительно спокойно досидеть в кресле президента. Единственное - могут в следующем году снова поменять правительство, если действующее зашквариться окончательно. Уже есть определенные перестановки на уровне министров.

Может ли Владимир Зеленский отказаться от евроинтерации и развернуть страну в сторону России?

- Внутренне он остался "ватником". Но под давлением Запада и украинского общества постепенно правеет. Нет другого выхода. Посмотрел в глаза Путину в Париже, но это не помогло закончить войну. Владимир Александрович понял, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой подписаны. Вряд ли мысль о развороте к РФ сейчас возникает у него в голове. Хотя в начале президентского срока она вполне могла быть.

Доступ к телу президента имеет кварталовская группа - Баканов, Шефир, Ермак. И олигархи - Коломойский, Пинчук, Ахметов

Кадровую политику Зеленского можно назвать проблемой?

- Эта проблема есть везде. Фаворитизм вредит эффективности государственных институтов. Зеленский критиковал Порошенко за подобное. Но сейчас делает то же самое в значительно больших масштабах. Он расставляет везде своих людей или тех, кого навязывают из близкого окружения. Доступ к телу президента имеет кварталовская группа - Баканов, Шефир, Ермак. И олигархи - Коломойский, Пинчук, Ахметов. По смене правительства это хорошо видим. Подвинули "соросят" Пинчука и пришли люди Ахметова: Шмыгаль и новые министры.

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За почти полтора года у власти как лично изменился Владимир Зеленский? Это была эволюция или деградация?

- Его настраивали, что управлять страной просто. Как в фильме "Москва слезам не верит", когда руководительница говорила, научишься управлять тремя людьми, дальше их количество не имеет значения. Но кухарка не может управлять страной. Зеленский начинает понимать, что его обманули и все не так просто. Полтора года сидит в кресле. Начал немного понимать, как надо держаться. С другой стороны, получил глубокое разочарование. Ранее ему аплодировали все, а сейчас большая часть народа готова бросить гнилым помидором. Разочарование иногда видно невооруженным глазом. Перед местными выборами выглядел изможденным, что было жалко. Очевидно, пыл и вдохновение, с которым приходил на должность, исчезли. Ему начинает надоедать.

Конституционный суд отменой электронного декларирования лично оскорбил президента, дал ему пощечину

В интервью The New York Times президент анонсировал судебную реформу. Действительно настроен на реформирования страны и судебной сферы в частности?

- Есть готовность. Владимир Александрович - очень эмоциональный человек. Конституционный суд своей отменой электронного декларирования лично оскорбил президента, дал ему пощечину. Но никто не знает, насколько хватит этого эмоционального запала. С другой стороны, никто не может гарантировать, что принятое решение действительно можно будет назвать положительной реформой. Зеленский не будет сам писать этот проект закона. Это опять же будут делать приближенные люди, которым президент доверяет. Не имеют ли они сторонних интересов? Какой их уровень профессионализма?

Кто сейчас является самым влиятельным в Украине?

- Как ни странно, Зеленский. Все решения все же принимает он. Другое дело, что за процессом принятия, продвижение и подготовки этих решений стоят разные люди. Зеленский, который находится в теплой ванне, часто не понимает, что принимает. Фавориты навязывают ему свое видение из-за некомпетентности. Пришел в политику, не имея связей, опыта, необходимых знаний. Принципиально не советуется с научной и общественной средой. Поэтому фавориты этим пользуются. Классическим примером является "Большая стройка". Зеленскому сказали, что сможет войти так в историю. Станет президентом, при котором наконец построили дороги. Но никто ему не отчитался, что 30 процентов выделенных на это денег осядут в сторонних карманах.

Кличко будет лучшим президентом, чем Зеленский

Кто может быть следующим президентом Украины?

- Виталий Кличко. Имеет ресурсы, рейтинг, опыт, амбиции. Он будет лучшим, чем Зеленский. Как политик рос все же в проукраинской среде. Но готов договариваться с теми же олигархами. Идеальной кандидатурой для меня была бы Лана Зеркаль (Бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Советник председателя правления Нафтогаза - Gazeta.ua). Проявила себя как патриотическая, профессиональная личность. Но не имеет достаточного медиа-ресурса, который бы позволил ей претендовать на пост главы государства.

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Чем были показательные местные выборы?

- После них иногда есть тенденция, что "Слуги народа" объединяются с "Оппозиционной платформой - За жизнь". Последние будут толкать Зеленского к проведению внеочередных парламентских выборов. Медведчук и его команда рассчитывают затем создать коалицию в Верховной Раде. Забрать себе гуманитарный блок - культуру, образование. И расширять пророссийские настроения в Украине.

Во многих городах перевыбрались действующие мэры. Если бы самоуправление выбирали в 2019 году, бренд Зеленского и "Слуги народа" позволил бы привести на местах много новых мэров. По Харькову видим, что местная власть начинает бронзоветь. Чиновники городского совета гордо говорят, что они искренние "кернесовцы". Команды элит будут сужаться, монополизировать влияние. Это будет проблемой для будущего, особенно в условиях, когда местные власти распоряжаются деньгами. Чтобы преодолеть эту проблему, нужно работать с уровнем политической грамотности среди населения. Школы должны учить детей разбираться в государственных процессах, функциях органов власти.

Власть крайне неправильно обращается с армией. Загоняет ее в тупик, воины теряют мотивацию

Как в целом прошел 2020 для нашего государства? С какими основными трудностями столкнулись? Эффективно преодолеваем их?

- По сложности с этим годом могут сравниться только 2014-й и 1986-й. Большинство действий правительства и парламента относительно коронавируса были неэффективны. Статистика заболеваемости это доказывает. То же самое касалось других вызовов. Например, отношений с Россией. Достаточно вспомнить назначение Кравчука и Фокина в Трехстороннюю контактную группу в Минске, идею создать Консультативный Совет с представителями ОРДЛО. Также власть крайне неправильно обращается с армией. Загоняет ее в тупик, воины теряют мотивацию. Нет диалога с гражданским обществом. Зеленский ведет себя как артист. Мол, я на сцене, вы - в зале. Ваше дело - аплодировать.

Чего стоит ожидать в следующем году? Это будет год рост или еще падения? Как можем обезопасить себя?

- От этой власти уже не ожидаем роста. На 2021-й не запланированы выборы, год должен быть политически спокойнее. Хочется верить, что не будет хуже. Ведь некоторые условия от нас не зависят. Пандемия это показала.

Имею надежду, что в следующем году Запад будет переформатировать отношения с Украиной. Начнет давить на нашу власть сильнее, требовать реформ в сфере судов и антикоррупционной борьбы. К сожалению, изнутри наша власть не может найти достаточной мотивации для этого.

Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. По борьбе с пандемией и кризисом 45% украинский считают, что эпидемию будет преодолено, 46% - нет. Свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 до 13 декабря. Большинство украинцеыв (48%) считают, что Украина должна следовать в сторону интеграции с Европейским Союзом. Сторонников интеграции с РФ в Украине 13%, еще почти треть не желает интегрироваться ни в один из союзов.