Будет ли в Украине Hyperloop - министр

Hyperloop - вакуумный поезд, который позволяет двигаться со скоростью около 1200 км / ч.

Высокоскоростного поезда Hyperloop в Украине не будет. Его строительство в Украине - абсурд. Так считает новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Легче "изобрести технологию телепортации", сказал он издание "Наш город"

"Я считаю, что идея, мягко говоря, является абсурдной. И если мы хотим о чем-то мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям ", - заявил министр.

В команде президента Владимира Зеленского запуск скоростного поезда Hyperloop назвали "чушью" и при этом отметили, что перелеты на частных самолетах из Киева в Одессу смогут позволить себе все украинцы.

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Нyperloop - проект вакуумного поезда. Это система трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами или грузами. Его скорость может достигать 1220 км / ч. Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что hyperloop будет вдвое быстрее, чем самолет и до четырех раз быстрее, чем высокоскоростные поезда. Строительство экспериментальной трассы началось в января 2016 года вблизи Лас-Вегаса. В случае успешной реализации проекта расстояние между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолевать всего за 35 минут.

Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян говорил: "Хочу чтобы в Украине была тестовая труба в следующем году. Сейчас мы уже заканчиваем оценку НАН Украины. Первый драфт уставный будет уже в октябре этого года, через пару недель". Украина входит в топ-11 стран, вовлеченных в глобальный проект Hyperloop. Сертификацией безопасности проекта в Украине должна заниматься немецкая компания TÜV SÜ