Будет ли снег на Новый год: синоптик дала прогноз

На Новый год температура поднимется до +3. Фото: journalist.today

Киевляне могут остаться на Новый год без снега, поскольку он выпадет и растает. В праздничную ночь температура в столице ожидается около нуля.

"Снег начался в Киеве в пятницу, 27 декабря, но пока он сразу тает из-за плюсовой температуры. Такая же погода ожидается и в субботу. А вот в ночь на воскресенье, снег уже не будет таять, поскольку температура перейдет ниже нуля, до -2...-3. И поэтому какой-то снежный покров может образоваться, 2-3 сантиметра", - сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Затем снег прекратится, а температура будет держаться на отметке - 2. Продержится мороз и понедельник, 30 декабря, когда температура ночью может упасть до -5 градусов, днем ​​до -1...-3 градусов. Но во вторник, 31 декабря, снова ожидается потепление до +2...+3 градусов. Такая же температура будет и 1 января.

К середине января в Украине, скорее всего, установится морозная погода.

В январе ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря. Поэтому дождя будет больше, чем снега. Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса, от многолетней метеорологической нормы.