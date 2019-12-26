Какой будет погода в января 2020 года

Погода в Украине будет теплее нормы. Фото: www.meteoprog.ua

В январе ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря. Поэтому дождя будет больше, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса, от многолетней метеорологической нормы, сообщает Meteoprog.

Поэтому января может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег с дождем: прогноз погоды на 26 декабря

Теплые воздушные массы будут поступать с южной Европы, а также из Атлантического океана.

Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут измениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Небольшие морозы в Украине ожидаются с 27 декабря. Однако с 31-го декабря - 1 января термометры снова покажут плюсовые отметки.