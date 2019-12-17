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вторник, 17 декабря 2019 15:55

Будет ли снег на Николая: прогноз синоптика

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В среду, 18 декабря, в Украине сохранится теплая погода. Кое-где дневная температура увеличится.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. Потому что как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня достигает +7 +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10 +15 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Автор: Facebook/Наталка Діденко
  Зима откладывается
Зима откладывается

Осадков на территории Украины не ожидается. Прогнозируется солнце или небольшая облачность. Ветер - юго-западный умеренный.

Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Ближе к субботе начнутся снова будут дожди.

Автор: Facebook/Наталка Діденко
  Зима откладывается
Зима откладывается

Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег, сообщает народный синоптик Леонид Горбань.

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Дата
17
декабря

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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