Будет ли снег на Николая: прогноз синоптика

В среду, 18 декабря, в Украине сохранится теплая погода. Кое-где дневная температура увеличится.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. Потому что как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня достигает +7 +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10 +15 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Автор: Facebook/Наталка Діденко Зима откладывается

Осадков на территории Украины не ожидается. Прогнозируется солнце или небольшая облачность. Ветер - юго-западный умеренный.

Теплая погода продержится в Украине до конца недели. Ближе к субботе начнутся снова будут дожди.

Автор: Facebook/Наталка Діденко Зима откладывается

Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег, сообщает народный синоптик Леонид Горбань.