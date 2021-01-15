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суббота, 16 января 2021 09:36

Будет болеть горло, может исчезнуть обоняние – медицинский гороскоп на субботу

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Будет болеть горло, может исчезнуть обоняние – медицинский гороскоп на субботу
Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание. Фото: pixabay.com

16 января отложите операции по удалению опухолей и наростов. Плохо будет переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Замедляться выделение ферментов желудочного сока, - говорит астрологиня. - Еда хуже будет усваиваться организмом. Перейдите на раздельное питание. Особенно уязвимой будет печень. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание. Пейте теплые напитки. Берегите тело от переохлаждения. Начнет беспокоить насморк, болеть горло. Может исчезнуть обоняние. Не выходите поздно вечером на улицу в легкой одежде".

Овен

Займитесь общим оздоровлением организма. Противопоказаны только закаливающие процедуры и голодание.

Телец

Ухудшается состояние больных анемией. Поддержите работу кроветворных органов. Позаботьтесь о полноценном питании. Откажитесь от черного чая.

Близнецы

Склонным к запорам следует внимательнее отнестись к своему питанию. Больше двигайтесь. Перед едой выпивайте стакан чистой воды.

Рак

Не терпите молча боли в животе. Может обостриться аппендицит. Вовремя обратитесь за помощью к врачу.

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Лев

Напомнит о себе проблемная кожа. Будет беспокоить появление угрей на теле. Обратитесь за советом к косметологу. Самолечение не даст удовлетворительных результатов.

Дева

Будет увеличиваться количество больных бронхитом. Трудно будет вылечить насморк. Не допускайте переохлаждения.

Весы

Следите за регулярным выводом жидкости из организма. Не допускайте развития застойных явлений. Способствует выведению песка из мочегонных путей.

Скорпион

Будет расти количество заболеваний. Делать операции на сосудах опасно. Меньше времени проводить на ногах.

Стрелец

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Может открыться носовое кровотечение. Уменьшайте физическую нагрузку во время тренировок. Не беритесь за тяжелую работу.

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Козерог

Готовьте блюда из свежих продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Система пищеварения может пострадать от некачественной пищи.

Водолей

Нельзя в эти дни проходить физиотерапевтические процедуры. Остерегайтесь травм электрическим током. Больше двигайтесь пешком.

Рыбы

Пересмотрите привычный режим дня. Дайте в выходные организму полноценно отдохнуть. Не засиживайтесь у телевизора допоздна.

16-17 января не стоит что-то кардинально менять в жизни. Смелые эксперименты приведут к нежелательному результату.

Автор: Gazeta.ua
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16
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