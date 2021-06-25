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пятница, 25 июня 2021 08:38

Будет +36°С: жара усиливается

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Будет +36°С: жара усиливается
В пятницу, 25 июня, в Украине будет жарко, но местами - дождь. Фото: pixabay.com

В пятницу, 25 июня, в Украине будет жарко.

Кратковременный дождь, а местами гроза, ожидается днем ​​на юге и западе страны. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных областях местами шквалы 15-20 м/с.

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Днем в Украине обещают в пределах +31...36°С. Немного прохладнее будет на юге - около +29°С. В Карпатах температура достигнет +21...26°С.

В Киеве 25 июня будет солнечно. Днем обещают без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Температура составит +32...34°С.

В июле погода будет более стабильной, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму. Хотя во втором месяце лета будет больше осадков. Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.

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Дата
25
июня

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