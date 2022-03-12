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суббота, 12 марта 2022 21:08

Спецтема: Война России против Украины

"Будем жить по-новому" - окупанты назначили "мэра" Мелитополя

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&quot;Будем жить по-новому&quot; - окупанты назначили &quot;мэра&quot; Мелитополя
Местных депутатов Галина Данильченко призывает служить оккупантам. Фото: news.mspravka.info

В Мелитополе россияне назначили оккупационного "мэра" Галину Данильченко. Это местная депутат из "Оппоблока". Она сразу обратилась к жителям с просьбой не сопротивляться оккупантам.

"Наша задача - подстроить все механизмы под новую действительность. Чтобы быстрее начать жить по-новому", - заявила на видео женщина.

Она называет участников акций протеста, которые выходят с украинскими флагами, "людями, которые пытаются дестабилизировать ситуацию". Акции горожан называет "экстримескими действиями".

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Местных депутатов женщина также призывает служить оккупантам.

В VIII созыве Верховной Рады Галина работала помощником народного депутата Евгения Балицкого. В 2015 году ее избрали депутатом горсовета Мелитополя от партии "Оппозиционный блок", также Галина Данильченко получила пост секретаря горсовета. В 2020 году она снова получила депутатский мандат в горсовете Мелитополя от партии "Оппозиционный блок", пишет издание "Наш город".

После захвата Мелитополя функции полиции в городе российские оккупанты поручили военизированному подразделению из так называемых "ЛДНР". Подразделения "ДНР/ЛНР" российские оккупанты ввели в Мелитополь для давления на активистов и силового противодействия ежедневным митингам сопротивления российской оккупации.

11 марта оккупанты похитили мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Преступление было совершено группой из 10 человек.

В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".

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