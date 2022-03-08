"Бронепоезд стоит на запасном пути?": армия РФ использует раритетную технику и винтовки конца XIX в.

Армия РФ использует винтовки-"мосенки". Фото - Сергей Лещенко

Армия страны-оккупанта России использует раритетное оружие и военную технику. Журналисты заметили на фото солдат армии противника винтовки-мосенки, изготовленные в конце XIX в. Также среди техники оккупанта есть древние бронепоезда. Это может свидетельствовать о проблемах РФ с логистикой.

Кадры с раритетным вооружением россиян опубликовал в Telegram-канале журналист-расследователь, политик Сергей Лещенко.

"Армия РФ действительно испытывает крайне критические логистические проблемы. В ход пошло вооружение, которое, казалось, осталось только в качестве реквизита для исторических фильмов. В сети появилось видео с настоящим бронепоездом армии РФ. Его запечатлели вблизи Мелитополя.

Такие "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал" действительно стоят на вооружении железнодорожных войск армии РФ, однако реальная боевая ценность такой единицы, вооруженной только зенитками ЗУ-23-2 - более чем сомнительна. винтовками - "мосенками" образца 1891 года", - написал Лещенко.

Первый крымскотатарский телеканал ATR опубликовал видео с названием "Так называемая "вторая" армия мира в агонии гонит в Украину свой металлолом". В ролике видны подержанные автобусы, "Газели", КамАЗы и другая техника с пометкой Z.