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четверг, 07 мая 2020 13:27

Бригадам ВСУ присвоили имена князя и командира Армии УНР

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Бригадам ВСУ присвоили имена князя и командира Армии УНР
Зеленский назвал бригады в честь украинских деятелей. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования двум бригадам Вооруженных сил Украины.

53 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил получила почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха". 59 отдельная мотопехота бригада получила имя Якова Гандзюка.

Владимир Мономах был великим князем киевским в 1113-1125 годы. Он восстановил централизованную монархию в России и воевал с половцами.

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Яков Гандзюк - командир Армии УНР. Он возглавил украинизированную Первую Украинскую дивизию в составе 1-го Украинского корпуса под командованием генерала Павла Скоропадского. Его часть содержала Здолбунов, Ровно и Шепетовку во время наступления большевиков в декабре 1917 года.

В Администрации президента рассмотрели обращение о возможном переименовании "Отдельного полка Президента Украины" на полк Сечевых стрельцов. Ответ публикует у себя на странице в соцсети Facebook историк Александр Северин.

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