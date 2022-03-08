Брак с военнослужащим разрешили заключать без его присутствия

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Правительство упростило заключение браков с военнослужащими при их физическом отсутствии в момент регистрации.

Соответствующее постановление от 7 марта 2022 года было обнародовано на сайте Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, государственная регистрация брака, если один пары является военнослужащим, может производиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия жениха или невесты.

При этом заявление военнослужащего о государственной регистрации брака, одновременно являющееся подтверждением факта предоставления им согласия на брак, подается непосредственному командиру или руководителю.

"Им удостоверяется подлинность подписи на соответствующем заявлении и обеспечивается его передача в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в который подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака", - говорится в постановлении.

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Заявление военнослужащего о государственной регистрации брака должно содержать сведения о нем и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество, дату рождения, гражданство. В случае избрания фамилии жениха (невесты) или присоединения к своей фамилии фамилия жениха (невесты) – также сведения об избранной фамилии.

Также предполагается, что заключение брака может происходить без личного присутствия одного или обоих невест с использованием доступных средств видеосвязи с отсутствующим или с обоими.

Заключенные акты направляются в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Бумажные акты на руки издаются в отделе ЗАГСа, в который пришлют оригинал.

Действие определения распространяется на акты, составленные с 24 февраля. Постановление вступает в силу дня опубликования.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.