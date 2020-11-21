Борьба за свободу и достоинство продолжается до сих пор - омбудсмен

День Достоинства и Свободы в Украине отмечают 21 ноября - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции и Революции Достоинства

Борьба за свободу и достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине.

Об этом в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова.

"Можно ли представить мать, которая молчит, когда ее ребенка бьют? Конечно нет. Не молчали и украинцы в 2004 году, когда отстаивали свое избирательное право. Не молчали они и в ноябре 2013 года, когда стали на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также желания развивать демократическое правовое государство с европейским вектором", - написала она.

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"Что могло быть страшнее адской ночи, когда разгоняли и били студентов силовики? - казалось мне тогда ... А дальше - массовые расстрелы и сокрушительный пожар в Доме профсоюзов на Майдане. Каждый день, который я провела там, не ассоциируются со страхом - была бессильная ярость от невозможности остановить кровопролитие. Тоска и скорбь по невинным душами, которые ценой собственной жизни изменили новейшей истории нашего государства навсегда в моей памяти и моем сердце", - добавила она.

День Достоинства и Свободы в Украине отмечают 21 ноября - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.