Большинство украинских школ не готовы к работе в условиях карантина - эксперт

Украинские школы готовы к новому учебному году на 15%. Фото: pixabay.com

К новому учебному году в условиях карантина большинство украинских школ не готовы.

Об этом Gazeta.ua говорит эксперт по образованию Николай Скиба.

"За каникулы материально техническая база школ не стала крепче, ведь не было соответствующих субвенций. Форматы сочетания дистанционного и традиционного обучения тоже должным образом не разработали. В рекомендациях МОН речь шла о возможном обучении в несколько смен, чтобы одновременно меньше людей были в помещении. Но, по опросу директоров школ, лишь 9 процентов учреждений могут такое реализовать на практике. Надо учитывать количество педагогов, заработную плату, имеющиеся помещения. Поэтому 2 варианта: либо полностью дистанционное образование, либо традиционные уроки. Но во 2-м случае рискуем отправлять на карантин целые классы или даже школы".

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"В общем дистанционное образование - хорошая вещь. Его надо развивать и сочетать с традиционным. А учитель должен работать с запросами учащихся, которые уже посмотрели и освоили определенную информацию, готовы решать какие-то задачи. Уже практически ориентированные, а не имеют абстрактное понимание. Тогда учитель будет выступать в роли наставника, который помогает учиться, а не пассивного транслятора фактов и контролера", - добавляет эксперт.

После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии. Согласно новым правилам, в регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию.