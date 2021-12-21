Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС

Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО / IRI

Большинство украинцев поддерживают членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Таковы данные опроса группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

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Перед лицом российской агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС. Присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз", – говорит региональный директор Института Стивен Никс.

58% украинцев поддерживают вступление в ЕС и только 21% – в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Поддержка вступления в НАТО – 54%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября, путем личных интервью по месту жительства респондентов.

В начале 2022 года НАТО впервые проведет в Украине обучение по кибербезопасности.