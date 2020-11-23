Большинство родителей хотят сексуальное образование в школе - опрос

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Почти 84% родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Большинство поддерживают ее начало с 1-го или 5-го класса. Однако как родители, так и учителя не довольны ее состоянием на сегодня, в частности часть из них считает, что сексуального образования в школах вообще нет.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Cedos.

88% родителей хотели бы, чтобы школа помогла с сексуальным образованием для их ребенка.

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44% родителей и 43% учителей убеждены, что нет никаких барьеров при обсуждении с детьми вопросов о человеческой сексуальности.

"Однако вне этого, как в опросе, так и на фокус-групповых дискуссиях, говорили о психологической неготовности, непонимании, с чего начинать такие разговоры и как их проводить, переживании о нехватке заинтересованности со стороны детей и подростков или их негативной реакции и т.д. . Также участники исследования говорили, что сами не имели такого опыта в детстве - как в семье, так и в школах ", - отмечают в исследовании.

47% родителей и 58% учителей считают наиболее уместным форматом сексуального образования в школе лекции приглашенных специалистов.

36% родителей и 34% учителей поддерживают занятия по школьным психологом или социальным педагогом, изучения отдельных тем в рамках обязательных предметов - 30% и 36%, отдельный обязательный предмет сексуального образования - 31% и 33%. Меньше поддержки получили классные часы - 25% родителей и 28% учителей, и отдельный избирательный предмет сексуального образования - 21% и 22% соответственно.

В исследовании отмечают, что больше всего родителей и учителей для сексульного образования выбирали темы о безопасности и заболевания, передающиеся половым, или в частности половым путем.

"Среди родителей 77 процентов считают, что программы школьных предметов должны включать вопросы о личной безопасности - правила общения с незнакомыми людьми, 73 процента - о заболеваниях, передающихся половым путем, 71 процент - о ВИЧ/СПИД, 64 процента - о безопасности в интернете и контрацепции. Опрошенные учителя отвечали практически так же: 73 процента - за тему личной безопасности, 70 процентов - заболевания, передающиеся половым путем, 67 процентов - ВИЧ/СПИД, по 61 проценту - за контрацепцию и безопасность в интернете. Меньше родителей и учителей считают, что в учебных программах должны быть вопросы, касающиеся согласия на секс - 38 и 37 процентов соответственно, поллюций - 34 и 37 процентов, сексуальных ориентаций - 33 и 38 процентов ", - говорится в отчете.

Исследование провели в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения и при поддержке Министерства образования и науки Украины. Оно предусматривало проведение количественного - опрос - и качественного - фокусированная групповых дискуссий - компонентов.