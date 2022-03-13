Большинство немцев, французов и итальянцев за вступление Украины в ЕС

Самым маленьким оказался уровень поддержки во Франции, но и там он высок – 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС. Фото: censor.net

Масштабный опрос, проведенный одновременно в 4 государствах ЕС, в том числе в трех "евроскептических" государствах, показал исторически высокую поддержку членства Украины в ЕС гражданами этих государств.

Данные опроса, проведенного в Германии, Франции, Италии и Польше опубликовала "Европейская правда".

"Наименьшим оказался уровень поддержки во Франции, но и там он высок – 62% граждан поддерживают вступление, 38% выступают против, – подводят итоги голосования. – В Германии поддержка вступления существенно выше, 69% заявили о том, что выступают за вступление Украины в ЕС. В Италии, у которой есть имидж пророссийского государства, сторонников вступления еще больше, 71%, и соответственно противников 29%".

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За счет еще большего уровня поддержки на востоке Европы (в Польше – 91%), исследователи считают, что общеевропейская поддержка находится на уровне примерно 71%.

Кроме того, 68% европейцев после начала российской агрессии склоняются к большей интеграции безопасности ЕС – созданию так называемой "европейской армии". В "западной тройке" поддержка совместной армии самая низкая в Италии (59%), в Германии и Франции она составила 66-68%.

Как сообщалось, Германия и Франция одни из немногочисленных скептических государств, выступавших против ускоренного предоставления Украине официального статуса кандидата на саммите ЕС в Версале, апеллируя к тому, что это якобы не имеет поддержки в их обществе.

Исследование, цитируемое ЕвроПравдой, совместно провели французский Фонд Жана Жореса (авторитетная организация, приближенная к Соцпартии) и украинская Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, YES). В срок с 3 по 7 марта по их заказу социологические компании опросили более 4000 человек по репрезентативным выборкам, представляющим население Германии, Франции, Италии и Польши старше 18 лет.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.