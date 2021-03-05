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пятница, 05 марта 2021 15:13

Большинство безработных - женщины. В центре занятости назвали причину

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Большинство безработных - женщины. В центре занятости назвали причину
Женщины не долго остаются без работы. Фото: pixabay.com

В Киеве 2/3 безработных составляют женщины. С 33,7 тыс. обращений в столичную службу занятости 20,2 тыс. - от женщин.

Такую ситуацию в ведомстве объясняют дисбалансом на рынке труда Киева, передает "Укринформ".

"Скажем, в сферах торговли и ремонта, размещения и питания, информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, искусства и спорта, которые традиционно считались "женскими", количество претендентов превышает количество вакансий от 3 до 26 раз, в то время, как с рабочими специальностями наоборот - количество вакансий превышает количество претендентов", - рассказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

По его словам, женщины не долго остаются без работы, ведь хотят быстрее устроиться. Например, женщины, которые в прошлом году находились на учете в районных филиалах КМЦЗ, захотели открыть свой бизнес в сферах парикмахерских и маникюрных услуг, геологии и геодезии, образования, компьютерного программирования, штукатурно-отделочных работ.

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"Важные инструменты преодоления дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы - профессиональное обучение, профессиональная ориентация, углубление сотрудничества с работодателями для создания новых рабочих мест", - отметил Билич.

Также в ведомстве рассказали, что женщины чаще выбирают работу сферах менеджмента. Наиболее популярные вакансии - главный бухгалтер, главный экономист, специалист государственной службы местного самоуправления, экономист по финансовой работе, секретарь, оператор почтовой связи, продавец продовольственных товаров, медсестра, менеджер по маркетингу, воспитатель детского сада, главный государственный аудитор, главный юрисконсульт, менеджер по организации консультативных услуг, уборщик служебных помещений, администратор, экономист, мерчендайзер, инспектор по кадрам.

По данным службы занятости, ни одна из женщин не устроилась на вакансии водителей, менеджеров по логистике, системных администраторов, электромонтеров, мастеров участков, прорабов, инженеров-программистов, инженеров-конструкторов, слесарей, курьеров и подсобных рабочих.

В Украине безработных будут учить ІТ-специальностям для нужд работодателей в сфере информационных технологий. Отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения будет осуществляться на добровольной основе.

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05
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