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суббота, 03 апреля 2021 14:31

Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму

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Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Политик владеет гаражом и земельным участком в Полтавской области. Фото: facebook.com

Народный депутат Украины от прокремлевской партии ОПЗЖ Илья Кива вероятно продал свою знаменитую жомовую яму в Полтавской области.

Кива вроде сдавал эту яму в аренду и заработал за это 1,2 млн грн за 2019 год. В декларации 2020 года она не указана, говорится на сайте НАПК.

В прошлом году нардеп заработал 455 тыс. грн - зарплата по официальному месту работы. Он также получил 2,7 тыс. грн. процентов от депозита в банке.

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Политик владеет гаражом и земельным участком в Полтавской области. Кроме этого он задекларировал квартиру в Киеве, владелицей которой является его дочь.

В собственности Киви находится часы Rolex SA стоимостью около 390 тыс. грн. По транспорту нардеп указал только авто своего брата - Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска.

Кива фактически живет на улице Лютеранской, что в центре Киева. Также народного депутата постоянно сопровождают телохранители. Прикрывала расходы нардепа жомовая яма площадью 400 кв. м. Это яма, которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы.

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