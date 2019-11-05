"Больше глупости, чем измены" - Кондратюк призвал запретить гастроли фанатов Путина

Известный продюсер Игорь Кондратюк заявил, что артисты, выступающие в Крыму не бесстрашны, а безголовы. Фото: Главред.

Продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступлений в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Кондратюк говорил о двух анонсированных концертах, которые состоятся в ноябре. В Киеве планирует выступить шведский музыкант Доктор Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром, сообщает Oboz.TV.

"Я скажу, что Баканов (нынешний глава СБУ) еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн", – заявил Кондратюк.

"Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, нарушившие наши законы, включая Любою-Любонькою, могут свободно делать в Украине что угодно-значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ) не на своем месте. Это значит, люди думают д * пою. Что я вам могу еще веселого сказать?"– заявил продюсер.

По мнению продюсера, это происходит исключительно потому, что кто-то в СБУ решил, что законы можно нарушать. В этой ситуации больше глупости, чем измены.

"Доктор Албан прибывал в Крым не через украинские пункты пропуска, а самолетом из РФ. "Этот человек в принципе не может выступать в Украине! Скажите это кому-то в СБУ, если есть контакты. У меня нет, могу только говорить об этом в эфире", – добавил шоумен.

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Российская ФСБ вынуждает к сотрудничеству украинцев, которые регулярно ездят в оккупированный Крыму.

Спецслужба России делает это с целью создать "компрометирующие ситуации, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.