Больной Зеленский почтил память погибших на Майдане

От имени больного коронавирусом президента поставили корзину цветов у памятного креста на месте гибели активистов Майдана в Киеве. Фото: Офис президента

В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни. От имени президента Владимира Зеленского поставили корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента.

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и работы граждан", - отметил Зеленский.

"Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - добавил он.

Коронавирус у Владимира Зеленского обнаружили 9 ноября. Сейчас он находится в столичной больнице "Феофания".