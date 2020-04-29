Больницу с инфицированными коронавирусом закрыли на карантин

В столичной больнице №9 находится 65 человек с коронавирусом. Фото: Укринформ

Киевскую городскую клиническую больницу №9, где лечат инфицированных коронавирусом, закрыли на карантин.

"Сейчас здесь персонал работает в усиленном и круглосуточном режиме. Рассказывают, что медсредств и препаратов хватает. Больницу закрыли на карантин, дежурит муниципальная охрана. Не пускают к больным ни родственников, ни посетителей", - сообщает телеканала "112 Украина".

Столичная больница №9 является одной из госпитальных баз для больных Covid-19. Сейчас здесь находится 65 человек с подтвержденным коронавирусом, 6 - в реанимации в отделении интенсивной терапии. Они получают кислород от специальных аппаратов. 50 человек выписались из больницы.

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По состоянию на утро 28 апреля, в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировали 401 новый случай.