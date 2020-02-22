Болгария разрешила экстрадицию подозреваемого в убийстве Гандзюк

Левина подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Фото з сайта FAVORITEKHERSON.CO

Суд города Бургас в Болгарии разрешил экстрадицию в Украину Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Также суд арестовал подозреваемого, чтобы обеспечить его фактическую передачу украинским правоохранителям, пишет hromadske.

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Информцию подтвердил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Правда отметил, что это только первая инстанция. Задержанный может обжаловать решение. Апелляцию рассмотрят в течение 7 дней с момента ее подачи.

На Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома 31 июля 2018 года - вылили на нее литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. После трех месяцев в больнице умерла. Мотивом нападения на Екатерину стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия. По словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер заказал нападение через двух посредников - Алексея Левина и Игоря Павловского. Заплатил им $5,6 тыс.