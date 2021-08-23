Болгария передаст Украине вакцины от коронавируса

Болгария передаст Украине 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
"В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca", - сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.
В ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Светлан Стоев встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дружеские отношения между странами и возможности их углубления.
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Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибыли в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину.
Также Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.
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