Болгария передаст Украине вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса Украине передаст Болгария. Фото: Reuters

Болгария передаст Украине 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

"В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca", - сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.

В ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Светлан Стоев встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили дружеские отношения между странами и возможности их углубления.

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Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибыли в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину. Также Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.