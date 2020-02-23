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воскресенье, 23 февраля 2020 16:31

Более метра в высоту: Карпаты замело снегом

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Более метра в высоту: Карпаты замело снегом
Кое-где в горах наблюдается до 133 сантиметров снега. ФОТО: rbc.ua

По состоянию на 23 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами достигла более одного метра.

Сообщают об этом на официальной странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

На снеголавинной станции Пожижевская утром этого дня зафиксировали высоту снежного покрова от 36 до 133 сантиметров. Как отметили в Гидрометцентре, снег там вьюжный, нестабильный.

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От 31 до 76 сантиметров снежного покрова насыпало в районе снеголавинной станции Плай. Снег там свежий, пылеобразный, хорошо закрепленный.

На снеголавинном посту Драгобрат снега нападало 123 см в высоту.

Климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах. Повышение температуры бьет рекорды, а нынешняя зима может стать самой теплой за последнее столетие. Детальнее о климате в Украине рассказала в интервью заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.

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