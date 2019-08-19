Более 90% акций Укртелекома арестовали

Боевики 7 раз обстреляли украинских военных. Фото: News-front

Почти 93% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком.

"В установленные проспектом эмиссии сроки ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома - Gazeta.ua) не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке", - об этом сообщает пресс -служба Ощадбанка.

Судебные процедуры продолжались почти два года. При этом ООО "ЕСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку на исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка и не поддержал рассрочку.

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Как отмечается, арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО "ЕСУ" перед банком в размере почти 1,8 миллиарда гривен.

Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать $1,1 млрд из России. Это компенсация вреда банка из-за аннексии Крыма.