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четверг, 28 февраля 2019 15:12

Более 300 украинцев посадили в тюрьмы Италии и Греции

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Более 300 украинцев посадили в тюрьмы Италии и Греции
Украинских моряков посадили в Италии и Греции. Фото: mukachevo.net

В Италии посадили за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда их используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды. Количество наших моряков, задержанных, арестованных или уже получили свои приговоры, более 150 человек - в Италии, 186 - в Греции", - рассказал Погорельцев.

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Также он отметил, что в 2018 году 64 моряка освободили и вернули домой. На базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи.

На конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

К этой цифре не включили 24 украинских военных, они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые находятся в "Лефортово", сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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