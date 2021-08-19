Более 30% украинцев грустят о Союзе

61% респондентов не ностальгируют по Советскому Союзу. Фото: mirovich.media

32% опрошенных украинцев сожалеют о распаде Советского Союза. В то же время 61% респондентов думают наоборот.

Больше о распаде СССР сожалеют на юго-востоке представители старшего поколения, менее обеспеченные, сообщают результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

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По Союзу грустят те, кто не поддержал провозглашение независимости и люди, считающие свои лучшие времена уже в прошлом.

Несмотря на это за последние 10 лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается. В России - растет.

27% опрошенных поддерживают возвращение плановой экономики. За свободный рынок высказываются материально обеспеченные люди.

52% опрошенных считают, что советский период нейтрально повлиял на развитие Украины, 23% - отрицательно, 18% - положительно.

Уровень жизни оценили поровну - по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского Союза, так и в современной Украине. Младшие считают, что сегодня лучше, старшие - наоборот.

В сфере медицины и образования современная Украина "уступает" советскому прошлому. Родившиеся в независимой Украине, считают, что уровень медицины и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие думают наоборот.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования не более 4%.

Большинство россиян считают, что бывший председатель совета министров СССР Иосиф Сталин является культовой личностью. Украинцы думают наоборот. 56% россиян согласны с тем, что "Сталин - великий вождь", в Украине так считают 16%. В 2019 году количество поклонников Сталина в России составило 70%, а в Украине - 16%.